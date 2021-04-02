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  • У Рийгикогу продолжаются протесты "против полицейского государства"
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Галерея ⟩ У Рийгикогу продолжаются протесты "против полицейского государства"

Протестующие уже примерно неделю устраивают акции перед зданием Рийгикогу. Сами протестующие пишут на своих плакатах, что они выступают против полицейского государства. 

В Рийгикогу первого чтения ждет законопроект 347 SE, одна из целей которого — дать полиции больше прав для выписывания штрафов тем, кто не соблюдает коронаограничения. Дело в том, что Департамент здоровья, который сейчас занимается штрафами, не успевает справляться сам.

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