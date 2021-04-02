Галерея ⟩ У Рийгикогу продолжаются протесты "против полицейского государства"

В Рийгикогу первого чтения ждет законопроект 347 SE, одна из целей которого — дать полиции больше прав для выписывания штрафов тем, кто не соблюдает коронаограничения. Дело в том, что Департамент здоровья, который сейчас занимается штрафами, не успевает справляться сам.