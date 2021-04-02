Галерея ⟩ У Рийгикогу продолжаются протесты "против полицейского государства"
Протестующие уже примерно неделю устраивают акции перед зданием Рийгикогу. Сами протестующие пишут на своих плакатах, что они выступают против полицейского государства.
Протестующие уже примерно неделю устраивают акции перед зданием Рийгикогу. Сами протестующие пишут на своих плакатах, что они выступают против полицейского государства.
В Рийгикогу первого чтения ждет законопроект 347 SE, одна из целей которого — дать полиции больше прав для выписывания штрафов тем, кто не соблюдает коронаограничения. Дело в том, что Департамент здоровья, который сейчас занимается штрафами, не успевает справляться сам.