Фото ⟩ Смотрите, как будет выглядеть Музей памяти жертв коммунизма в бывшей Батарейной тюрьме

По итогам конкурса госпоставки, проведенного ответственным за разработчику музея Эстонским институтом памяти, к проектированию музея в Батарейной тюрьме приступят архитекторные бюро Motor и Koko arhitektid. Правительство решило создать музей в 2018 году вместе с решением продать Батарейную тюрьму.

По словам члена правления Института памяти Мартина Андреллера, институт последние три года работал над сохранением временной экспозиции в Батарейной тюрьме и в то же время готовился к строительству музея. Музей знакомит эстонскую и международную публику с периодом оккупации Эстонии, функционированием коммунистических режимов и преступлениями во всем мире, а также с историей здания.

По словам Андреллера, подписание договора на проектирование - важный шаг, и музей, который обсуждается годами, начнет теперь приобретать более конкретную форму. «Партнер по сотрудничеству, который уже зарекомендовал себя в этой области, внушает доверие, и мы также поддерживаем тесные связи с владельцем здания. Согласно плану, строительные работы начнутся в следующем году, но предстоит еще долгий путь, чтобы открыть музейную территорию площадью почти 5 000 квадратных метров. Обязательным условием для этого является проект, учитывающий особенности здания», - сказал он.

По словам руководителя проекта Отта Сарапуу, оформление экспозиции этого музея, вероятно, является крупнейшим музейным проектом в Эстонии в ближайшее десятилетие, и для архитекторов компаний большая честь и ответственность участвовать в этом процессе.

«Тема деликатная и глубокая, а значит, нужны современные визуальные решения с переданными смыслами. Дневной свет, проникающий в темницу через узкие окна батареи в малом количестве, стал для нас оформлением мемориального музея. Преступления, совершенные в морской крепости, и судьбы людей долгое время были скрыты, и создаваемый музей предпринимает шаги, чтобы раскрыть эти истории и людей. Вот почему основная идея - использовать свет и тень», - пояснил он.