На следующей неделе в Эстонии ожидается менее 27 000 доз вакцины

По информации, появившейся ранее, в Эстонию должны были также прибыть 11 405 доз вакцины AstraZeneca, однако в пятницу Министерство социальных дел уточнило, что на следующей неделе эти вакцины в Эстонию не прибудут.

По имеющимся данным, через неделю в Эстонию должно поступить 4800 доз вакцины AstraZeneca.

Также не будет на следующей неделе поставок вакцины Moderna. Департамент здоровья ждет новую поставку через неделю.

На этой неделе в Эстонию прибыло 64 130 доз вакцины от коронавируса.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии от коронавируса вакцинированы 211 367 человек, из которых у 67 645 вакцинация завершена, то есть они получили две дозы вакцины.