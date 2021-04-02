На следующей неделе в Эстонии ожидается менее 27 000 доз вакцины
На следующей неделе в Эстонии ожидают прибытия 26 910 доз вакцины компании Pfizer, пишет ERR.
На следующей неделе в Эстонии ожидают прибытия 26 910 доз вакцины компании Pfizer, пишет ERR.
По информации, появившейся ранее, в Эстонию должны были также прибыть 11 405 доз вакцины AstraZeneca, однако в пятницу Министерство социальных дел уточнило, что на следующей неделе эти вакцины в Эстонию не прибудут.
По имеющимся данным, через неделю в Эстонию должно поступить 4800 доз вакцины AstraZeneca.
Также не будет на следующей неделе поставок вакцины Moderna. Департамент здоровья ждет новую поставку через неделю.
На этой неделе в Эстонию прибыло 64 130 доз вакцины от коронавируса.
По состоянию на утро пятницы в Эстонии от коронавируса вакцинированы 211 367 человек, из которых у 67 645 вакцинация завершена, то есть они получили две дозы вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.