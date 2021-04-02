Галерея ⟩ Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые
В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.
В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.
Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.
На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет. Причины происшествия не известны.
По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".
По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение. При этом автомобиль наехал на двух полицейских.
По данным полиции, подозреваемый находится под стражей, а водитель вместе с двумя полицейскими доставлен в больницу.
Пока не известно, кто именно стрелял полиция или злоумышленник.
По сообщению Sky News как минимум один человек был застрелен.
BREAKING: At least one person has been shot near the US Capitol building in Washington DC and the area has been locked down, emergency services have said.— Sky News (@SkyNews) April 2, 2021
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