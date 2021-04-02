Галерея ⟩ Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые

Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.

На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет. Причины происшествия не известны.

По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".

По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение. При этом автомобиль наехал на двух полицейских.

По данным полиции, подозреваемый находится под стражей, а водитель вместе с двумя полицейскими доставлен в больницу.

Пока не известно, кто именно стрелял полиция или злоумышленник.

По сообщению Sky News как минимум один человек был застрелен.