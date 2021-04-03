В Эстонии выявлено 519 зараженных, скончались девять человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 334 человек. В Харьюмаа 248 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось новых 37 случаев, в Пярнумаа — 31, Ида-Вирумаа — 27, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — 17, Ярвамаа — 11, Вильяндимаа — 8, Йыгевамаа и Пыльвамаа — 7, Вырумаа — 5, Ляэнемаа — 4, Сааремаа — 2. В Хийумаа и Валгамаа ни одного нового случаях. В случае 12 положительных тестов место жительства человека в Регистре народонаселения не установлено.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1122 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,6% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 2 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 687 человек с коронавирусной инфекцией. В больницах открыто новых 58 историй болезни.

В Эстонии против COVID-19 привиты 214 921 человек, две дозы вакцины получили 68 025 человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 272 459 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6301 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 553.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.