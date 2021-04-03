Фотоновость ⟩ В этом уголке Эстонии еще лежит снег и можно кататься на лыжах
Как сообщил Центр отдыха и спорта Хаанья, у них еще можно покататься на лыжах. Об этом пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Как сообщил Центр отдыха и спорта Хаанья, у них еще можно покататься на лыжах. Об этом пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Приезжайте провести длинные выходные в Хаанья, снега еще хватит!» -сообщил вчера в соцсетях комплекс отдыха и спорта, сопроводив пост фотографией лыжного склона.
В конце марта спортивный центр писал в своем аккаунте в Facebook следующее: «В Хаанья все еще можно кататься на лыжах даже по марафонской трассе. Есть, конечно, местапохуже, но это не умаляет приятных ощущений от катания на лыжах в период, когда зима начинает переходить в весну!»