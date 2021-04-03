Фотоновость ⟩ В этом уголке Эстонии еще лежит снег и можно кататься на лыжах

В конце марта спортивный центр писал в своем аккаунте в Facebook следующее: «В Хаанья все еще можно кататься на лыжах даже по марафонской трассе. Есть, конечно, местапохуже, но это не умаляет приятных ощущений от катания на лыжах в период, когда зима начинает переходить в весну!»