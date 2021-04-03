Сб, 3.04.2021
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Фотоновость ⟩ В этом уголке Эстонии еще лежит снег и можно кататься на лыжах

Haanja puhke- ja spordikeskuse teatel on Haanja suusarajal pühadeks värske jälg maha tehtud. ФОТО: Haanja puhke- ja spordikeskus/Facebook

Как сообщил Центр отдыха и спорта Хаанья, у них еще можно покататься на лыжах. Об этом пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Приезжайте провести длинные выходные в Хаанья, снега еще хватит!» -сообщил вчера в соцсетях комплекс отдыха и спорта, сопроводив пост фотографией лыжного склона.

В конце марта спортивный центр писал в своем аккаунте в Facebook следующее: «В Хаанья все еще можно кататься на лыжах даже по марафонской трассе. Есть, конечно, местапохуже, но это не умаляет приятных ощущений от катания на лыжах в период, когда зима начинает переходить в весну!»

Лыжный спуск Хаанья ФОТО: Haanja puhke- ja spordikeskus/Facebook

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