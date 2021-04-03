В Ласнамяэ при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

По словам сообщившего о происшествии, на кухне соседа было много дыма. Когда прибыли спасатели, дым уже проник в коридоры 8 и 9 этажей. Спасатели немедленно начали эвакуацию людей из дома и вошли в горящую квартиру.

В квартире был обнаружен 70-летний мужчина, которого, к сожалению, скорой помощи не удалось реанимировать. Во время пожара взорвалась водопроводная труба в квартире на 9-м этаже, которую быстро закрыли с помощью прибывших технических специалистов, но несколько нижних квартир все же успели пострадать от воды.

Спасатели ограничили распространение огня в 00:20, а окончательно потушили пожар в 01:26. На происшествие отреагировали спасательные бригады Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита, а также машины скорой помощи.

По предварительным данным, в квартире не было работающего дымового датчика.

В этом году в пожарах уже погибло 10 человек по сравнению с четырнадцатью за аналогичный период прошлого года.