Дом, который скрывает от прохожих свою сущность

Частный дом Kenwood Lee, спроектированный студией Cousins & Cousins, находится в Лондоне, Великобритания. Дом расположен в природоохранной зоне и прилегает к лесу в части заднего двора, где фасад с панорамным остеклением демонстрирует интерьер. Со стороны дороги здание выглядит весьма традиционно, чтобы соответствовать своему окружению.

Проект был разработан для собственника строительной фирмы, который также выступил в качестве главного подрядчика по проекту. В резиденции представлен целый ряд материалов и фактур, включая кирпич, бетон, дуб, мрамор и металл. А ключевыми элементами в интерьере стали подвесные качели и винтовая лестница.