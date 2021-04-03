Дом, который скрывает от прохожих свою сущность
«Избушка-избушка, встань к лесу задом!» По такому сказочному принципу спроектирован частный дом в Лондоне, рассказывает HQRoom.
«Избушка-избушка, встань к лесу задом!» По такому сказочному принципу спроектирован частный дом в Лондоне, рассказывает HQRoom.
Частный дом Kenwood Lee, спроектированный студией Cousins & Cousins, находится в Лондоне, Великобритания. Дом расположен в природоохранной зоне и прилегает к лесу в части заднего двора, где фасад с панорамным остеклением демонстрирует интерьер. Со стороны дороги здание выглядит весьма традиционно, чтобы соответствовать своему окружению.
Проект был разработан для собственника строительной фирмы, который также выступил в качестве главного подрядчика по проекту. В резиденции представлен целый ряд материалов и фактур, включая кирпич, бетон, дуб, мрамор и металл. А ключевыми элементами в интерьере стали подвесные качели и винтовая лестница.
Много фотографий находится ЗДЕСЬ.