Сб, 3.04.2021
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Дом, который скрывает от прохожих свою сущность

Так выглядит дом с улицы. ФОТО: hqroom.ru

«Избушка-избушка, встань к лесу задом!» По такому сказочному принципу спроектирован частный дом в Лондоне, рассказывает HQRoom.

Частный дом Kenwood Lee, спроектированный студией Cousins & Cousins, находится в Лондоне, Великобритания. Дом расположен в природоохранной зоне и прилегает к лесу в части заднего двора, где фасад с панорамным остеклением демонстрирует интерьер. Со стороны дороги здание выглядит весьма традиционно, чтобы соответствовать своему окружению.

А так дом выглядит со двора. ФОТО: hqroom.ru

Проект был разработан для собственника строительной фирмы, который также выступил в качестве главного подрядчика по проекту. В резиденции представлен целый ряд материалов и фактур, включая кирпич, бетон, дуб, мрамор и металл. А ключевыми элементами в интерьере стали подвесные качели и винтовая лестница.

Эффектная винтовая лестница. ФОТО: hqroom.ru

Много фотографий находится ЗДЕСЬ.

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