Руководитель больницы: тяжелых коронапациентов много

«За последние сутки в больницу поступили четыре коронапациента», - сказал Virumaa Teataja руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев. Обычно за сутки в больницу поступают от двух до четырех коронапациентов. «В таком же количестве освобождаются и койки», - отметил руководитель больницы.

Сууркаев сказал, что ситуация более спокойная в том смысле, что пациентов больше не нужно отправлять в Тарту или Таллинн. «Мы можем разместить их в Раквереской больнице», - сказал Сууркаев.

По словам руководителя больницы, медсестры говорят, что пациенты переносят коронавирус труднее и сложнее. Коронапациентов с тяжелым течением болезни все-таки много.

«Это также подтверждается загруженностью отделения интенсивной терапии и необходимостью в предложении дополнительной поддержки дыхания», - сказал Сууркаев.

Главврач, член правления Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг вчера сказал, что отделения интенсивной терапии переполнены.

По словам Тальвинга, сейчас критическое время, чтобы продолжать избегать контактов и принимать другие меры по профилактике инфекции. «Сохраняйте бдительность, соблюдайте ограничения и активно участвуйте в вакцинации!» - сказал Тальвинг.