Руководитель больницы: тяжелых коронапациентов много
По состоянию на сегодняшнее утро в обычной палате коронаотделения Раквереской больницы находилось 20 пациентов. Интенсивная терапия требуется трем людям. Пациентов меньше, но ситуация не радужная.
По состоянию на сегодняшнее утро в обычной палате коронаотделения Раквереской больницы находилось 20 пациентов. Интенсивная терапия требуется трем людям. Пациентов меньше, но ситуация не радужная.
«За последние сутки в больницу поступили четыре коронапациента», - сказал Virumaa Teataja руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев. Обычно за сутки в больницу поступают от двух до четырех коронапациентов. «В таком же количестве освобождаются и койки», - отметил руководитель больницы.
Сууркаев сказал, что ситуация более спокойная в том смысле, что пациентов больше не нужно отправлять в Тарту или Таллинн. «Мы можем разместить их в Раквереской больнице», - сказал Сууркаев.
По словам руководителя больницы, медсестры говорят, что пациенты переносят коронавирус труднее и сложнее. Коронапациентов с тяжелым течением болезни все-таки много.
«Это также подтверждается загруженностью отделения интенсивной терапии и необходимостью в предложении дополнительной поддержки дыхания», - сказал Сууркаев.
Главврач, член правления Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг вчера сказал, что отделения интенсивной терапии переполнены.
По словам Тальвинга, сейчас критическое время, чтобы продолжать избегать контактов и принимать другие меры по профилактике инфекции. «Сохраняйте бдительность, соблюдайте ограничения и активно участвуйте в вакцинации!» - сказал Тальвинг.
С этим согласен и руководитель Раквереской больницы. «Пусть это чувство свободы и весны будет на первых порах только в сердце», - сказал Сууркаев.