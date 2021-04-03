Картина дня: кровавый инцидент в Kristiine, проблемы дистанционного обучения и переполох в центре вакцинации

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, с апреля по июнь Эстония получит около миллиона доз вакцины, и этого количества должно хватить на то, чтобы все желающие могли получить первую дозу. Он добавил, что во втором квартале им все-таки придется заказать на 70 000 доз меньше, чем они могли бы заказать. Читать далее...

ВОТ ТАК НОВОСТЬ! 〉 "Монополия" и реальность: посмотрите - ваша квартира в Мустамяэ дороже, чем в Старом городе!

Пользователь Reddit сопоставил цены на недвижимость в замечательной настольной игре «Монополия» с реальными и удивился. Читать далее...

В Эстонии выявлено 519 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2947 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 519, то есть 17,6% от общего количества. Читать далее...

Пульмонолог: пациенты с хроническими заболеваниями легких тяжело переносят Covid-19

Доктор Кадри Яама, пульмонолог Ида-Таллиннской центральной больницы, делится своим опытом лечения хронических заболеваний легких и объясняет, что коронавирус часто вызывает вирусную пневмонию, которая может быть более серьезной, чем бактериальная. Читать далее...

Момент истины второй пенсионной ступени настанет после лета

Практически каждый пятый человек воспользовался возможностью выхода из второй пенсионной ступени. Анализ Министерства финансов показывает, что вторую ступень спасло, прежде всего, снижение комиссий в последние годы и выход на рынок индексных фондов. Читать далее...

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Хотя весенний сезон - самое жаркое время для строительных и садоводческих магазинов, он был нарушен введенными правительством ограничениями и разрешены только продажи на открытом воздухе. Читать далее...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 В этом уголке Эстонии еще лежит снег и можно кататься на лыжах