Картина дня: кровавый инцидент в Kristiine, проблемы дистанционного обучения и погибший в пожаре мужчина

Проверяем информацию: действительно ли охранники центра Kristiine избили девушку без маски?

В эстонских сообществах в Фейсбуке распространяется пост, где утверждается, что вчера в таллиннском торговом центре Kristiine охранник несколько раз ударил наручниками в лицо молодую женщину. Читать далее...

Старейшина Ласнамяэ о нападении сумасшедшего на девочек: нужно принять все меры, чтобы предотвратить подобное

Мать одной из девочек Виктория забила тревогу в соцсети и обратилась в СМИ: ее 9-летняя дочь гуляла вместе с подругой в районе Паэского рынка в столичном районе Ласнамяэ 1 апреля, когда на пути им повстречался местный сумасшедший по кличке «Шумахер». Читать далее...

Дистанционное обучение рассорило родителей с учителями

Во время ограничений дома превратились в детские сады, офисы и учебные классы. Зачастую дистанционное обучение становится головной болью для всех: родители хотят больше онлайн-уроков для своих детей, учителя разрываются на несколько фронтов, а дети оказываются где-то посередине. Читать далее...

В Ласнамяэ при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

2 апреля в 23:27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит квартира на предпоследнем этаже девятиэтажного жилого дома в Ласнамяэ, на улице Линнамяэ-теэ. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В ледовом холле Tondiraba проходит вакцинация, на месте министр Кийк и мэр Михаил Кылварт

С 10 утра в субботу центры Confido и Medicum продолжили массово вакцинировать от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и старше. Вакцинация идет полным ходом на выходных в спортивном центре Sõle и ледовом холле Tondiraba. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Дорожный хулиган признан жестоким убийцей

В среду Пярнуский уездный суд вынес беспрецедентный приговор. Пьяный водитель, по вине которого погибли двое взрослых и ребенок, признан не просто нарушителем правил ПДД: суд согласился с тем, что вину 34-летнего Андреса Рейнарта квалифицировали по одной из самых серьезных статей Пенитенциарного кодекса. Читать далее...

Кийк: во втором квартале Эстонии придется заказать на 70 000 доз меньше

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, с апреля по июнь Эстония получит около миллиона доз вакцины, и этого количества должно хватить на то, чтобы все желающие могли получить первую дозу. Он добавил, что во втором квартале им все-таки придется заказать на 70 000 доз меньше, чем они могли бы заказать. Читать далее...

ВОТ ТАК НОВОСТЬ! 〉 "Монополия" и реальность: посмотрите - ваша квартира в Мустамяэ дороже, чем в Старом городе!

Пользователь Reddit сопоставил цены на недвижимость в замечательной настольной игре «Монополия» с реальными и удивился. Читать далее...

В Эстонии выявлено 519 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2947 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 519, то есть 17,6% от общего количества. Читать далее...

Пульмонолог: пациенты с хроническими заболеваниями легких тяжело переносят Covid-19

Доктор Кадри Яама, пульмонолог Ида-Таллиннской центральной больницы, делится своим опытом лечения хронических заболеваний легких и объясняет, что коронавирус часто вызывает вирусную пневмонию, которая может быть более серьезной, чем бактериальная. Читать далее...

Момент истины второй пенсионной ступени настанет после лета

Практически каждый пятый человек воспользовался возможностью выхода из второй пенсионной ступени. Анализ Министерства финансов показывает, что вторую ступень спасло, прежде всего, снижение комиссий в последние годы и выход на рынок индексных фондов. Читать далее...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 В этом уголке Эстонии еще лежит снег и можно кататься на лыжах