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  • Переполох в Таллинне: молодые пришли вакцинироваться вместо людей из групп риска
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Фото ⟩ Переполох в Таллинне: молодые пришли вакцинироваться вместо людей из групп риска
Дополнено! В центре вакцинации навели порядок

  • Получившие вакцину сразу стали звать и друзей
  • Переполох произошел и за пределами Таллинна
  • Касса здоровья осудила самодеятельность медучреждений
Очередь на вакцинацию в таллиннском центре Сыле. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Молниеносно распространяемая информация, что на проходящую в Эстонии массовую вакцинацию могут попасть также 40-летние и даже 30-летние, вынудила заинтересованных броситься в центры вакцинации. Департамент здоровья и Касса здоровья (переименованная Больничная касса) осуждают самодеятельность медучреждений, пишет Postimees.

В соцсетях быстро распространяются «сообщения с передовой». «Находящийся в Тондираба знакомый сообщил, что вакцинироваться могут также люди, которые не регистрировались и возрастное ограничение — с 40 лет. По крайней мере слухи поползли по городу и масса людей среднего возраста пошли на штурм», - пишет один мужчина, который обеспокоен тем, что будет с пожилыми людьми и людьми среднего возраста из группы риска, которые, вероятно, в этом переполохе останутся в стороне.

Про центр вакцинации, открытый в спортивном центре Сыле в Таллинне, писали, что туда попадают заинтересованные в вакцинации люди в возрасте 30+.

Переполох наблюдается не только в Таллинне. «Друг вакцинировался в Локса и позвонил, чтобы я сразу туда ехал, можно и без регистрации. Я поехал, вакцинировался. Я также узнал, что якобы я зарегистрирован в центре Aqua, о чем я понятия не имею и не было никакого сообщения. Видимо, с регистрацией царит большой хаос и есть опасность, что вакцины останутся», - написал один из желающих вакцинироваться.

«Это самодеятельность! - осудила происходящее руководитель отдела по связям с общественностью Кассы здоровья Эвелин Тринк. - Никакой новой информации от нас медицинские учреждения не получали! Вакцинировать следует те возрастные группы, которые были приглашены на вакцинацию».

То же самое подтвердил руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Имре Каас. «Мы дали такое количество доз вакцины для групп риска и определенных возрастных групп, медицинские учреждения не должны отклоняться от этого», - заявил он.

Эвелин Тринк подтвердила, что сегодня и завтра в Эстонии могут вакцинироваться люди 1956 года рождения (и ранее), а также 1961 рождения (и ранее), входящие в группу риска по COVID-19. Доз запланировано на более 24 000 укола. Для вакцинации открыты 15 больниц и семь частных медучреждений, также вакцинацию проводят семейные врачи, но они сами приглашают пациентов из своего списка на прием.

«Поскольку в ближайшие недели запасы вакцин будут скромными, и многие из них будут вводиться в качестве вторых доз людям, которые получили свои первые инъекции вакцины AstraZeneca в феврале, маловероятно, что такая же более массовая вакцинация будет доступна в ближайшие недели, - сказала Тринк. - Вакцины не портятся, медучреждения не обязаны вводить все дозы в выходные дни, они могут спокойно пригласить пожилых людей и тех, кто находится в группе риска, пройти вакцинацию отдельно на следующей неделе».

Тринк подчеркнула, что, например, работники Кассы здоровья сейчас также не вакцинированы, поскольку они хотят, чтобы в первую очередь смогли бы вакцинироваться люди из группы риска. «Но да, шприцы все-таки в руках медучреждений», - констатировала она факт, что Касса здоровья не может сейчас управлять происходящим переполохом, связанным с вакцинацией.

Таллиннская горуправа сообщила, что сегодня министр здоровья и труда Танель Кийк, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина и руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно посетили центры вакцинирования Тондираба и Сыле. По состоянию на 13.30 в центре вакцинирования Сыле было привито 895 человек, в Тондираба – 1075.

В центре вакцинации Сыле к вечеру навели порядок

Сегодня в 15-16 часов в таллиннском центре вакцинации Сыле было большое количество более молодых людей, которые уже получили вакцину или только ждали инъекции. 

«Одно издание писало, что на самом деле можно вакцинироваться, и я догадывалась, что такая возможность может быть, - объяснила ожидающая вакцинации в таллиннском центре Сыле 38-летняя Юлия. - Но вакцины могли бы получить те, кому отдано преимущество, и важно, чтобы информация в первую очередь дошла до них. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то остался без вакцины».

Услышавший от друга о возможности вакцинироваться 47-летний мужчина сказал: «Я хотел вакцинироваться. Сразу, уже с июля. Я должен в связи с работой путешествовать и уже устал бояться заболеть. Конечно, я приду за вторым уколом. Также я жду паспорта вакцинации».

48-летний Ренеэ тоже сразу хотел вакцинироваться. «Жена позвонила и сказала, чтобы я пошел посмотрел, вдруг можно вакцинироваться в Сыле», - объяснил он.

Только вакцинировавшийся 40-летний Лаури сказал, что хотел вакцинироваться, поскольку верит ученым, которые заверяют, что вакцинированные легко переносят коронавирус. «Время для второго укола также поставили, его сделают в июне», - сказал Лаури, добавив, что летом хочет отправиться в путешествие, и надеется, что вакцинация даст уверенность, что для этого не будет препятствий.

«Пожалуйста, идите домой»

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22-летняя Мари сказала, что государство могло бы постепенно давать возможности вакцинироваться и более молодым людям. Она хочет вакцинироваться, чтобы отправиться в путешествие.

Около 17 часов вечера в центре Сыле появилась руководитель проводящего вакцинацию медицинского центра Confido Кади Ламбот и навела порядок в здании. «Вы не входите в группу риска и вам не разрешено вакцинироваться, - стала она проводить разъяснительную работу для стоящих в очереди людей. - Пожалуйста, идите домой».

Люди, которые явно слишком молоды для приглашенных на этот раз на вакцинацию, вежливо поблагодарили за информацию и ушли. 

Также в четверг ночью открывший возможность для регистрации на вакцинацию для более молодых людей Medicum прекратил сегодня вечером заниматься самодеятельностью. 

Глава Medicum Тынис Аллик сказал, что завтра можно провакцинировать 1600 человек, но на данный момент забронировано всего 300 мест.

Лоора-Элизабет Ломп

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