ФОТО: BBC News

Необычное и роскошное зрелище состоится в субботу вечером в столице Египта. Толпы людей станут свидетелями исторической процессии древних правителей страны по улицам Каира.

В ходе мероприятия, получившего название "Золотой парад фараонов", 22 древних мумии - 18 царей и четыре царицы - будут перенесены из старого Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, примерно в пяти километрах от прежнего места упокоения.

Мумии торжественно провезут по улицам в хронологическом порядке их правления - начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II и заканчивая Рамзесом IX, правившим в XII веке до нашей эры.

На организацию парада фараонов затрачено несколько миллионов долларов и предусмотрены строгие меры безопасности - в дань уважения к царской крови и статусу национального достояния.

Все входы и выходы на площадь Тахрир, откуда начнется выдвижение колонны, будут перекрыты с 18:00 до 20:30 по местному времени (16:00-18:30 по Гринвичу).

Год назад в Египте наблюдался резкий рост числа случаев заражения Covid-19, но когда эпидемия пошла на спад, ограничения на собрания под открытым небом были сняты.

Национальный музей египетской цивилизации ФОТО: EPA

Одна из главных достопримечательностей субботнего мероприятия - мумия Рамзеса II, самого знаменитого древнеегипетского фараона, правившего 67 лет и отметившегося подписанием первого известного историкам мирного договора.

Другая - царица Хатшепсут, или первейшая из благородных дам. Она стала правительницей Древнего Египта, хотя по обычаям того времени женщины не становились фараонами.

Каждую мумию будут перевозить на разукрашенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, включая копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.

Хотя древние методы мумификации обеспечивают сохранность останков, для перевозки мумии поместили в специальные заполненные азотом контейнеры, чтобы защитить от внешних воздействий. Дорога на всем протяжении маршрута тщательно выровнена, чтобы не было тряски.

Обелиск в честь Рамзеса II на площади Тахрир ФОТО: Reuters

Мумии были обнаружены в 1881-м и 1898 годах в двух тайниках в руинах Фив, древней столицы Египта.

"Их уже много раз перевозили в Каире, а до этого в Фивах, где их в целях безопасности переместили в другие гробницы", - говорит профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам.

Останки большинства древних правителей были доставлены из Луксора (нынешний город на месте Фив) в Каир на лодке по Нилу. Еще несколько мумий привезли в столицу на поезде - правда, в вагоне первого класса.

Они были размещены в знаменитом Египетском музее и на протяжении последнего столетия посещались туристами со всего мира.

Долина Царей

Власти Египта надеются, что новый музей, который откроется в этом месяце, поможет оживить туризм - основной источник иностранной валюты для страны.

Отрасль пострадала из-за политической нестабильности за последнее десятилетие, а в последнее время - из-за пандемии.

Экспонаты будут размещены в царском зале мумий и будут представлены широкой публике с 18 апреля.

Зал спроектирован так, чтобы посетители могли испытать иллюзию нахождения в Долине Царей в Луксоре.

В следующем году недалеко от Великих пирамид в Гизе должен открыться новый Большой Египетский музей, в котором будет представлена знаменитая коллекция Тутанхамона.

Проклятие фараонов

Египетские мумии исторически ассоциировались с суевериями и недобрыми предчувствиями.

"Смерть на быстрых крыльях прилетит к тому, кто нарушит покой фараона", - гласило предупреждение на гробнице Тутанхамона, обнаруженной англичанином Говардом Картером в 1922 году.

Недавно в Египте произошла череда бедствий. На прошлой неделе десятки человек погибли в результате крушения поезда в Верхнем Египте, и по меньшей мере 18 человек погибли при обрушении здания в Каире.

В разгар подготовки к переезду мумий произошел неприятнейший инцидент - огромный контейнеровоз "Эвер Гивен" наглухо заблокировал Суэцкий канал. Почти неделю его не могли снять с мели, убытки исчисляются миллиардами долларов.

Пользователи соцсетей задаются вопросом: не виной ли всему "проклятие фараонов"?

Этика демонстрации древнеегипетских мумий - предмет давнего обсуждения. Многие мусульманские ученые считают, что к мертвым следует обращаться с достоинством и уважением, а не выставлять их на всеобщее обозрение как диковинки.