«Наберитесь терпения»: Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии

«Сегодняшний день в центрах вакцинации показал, насколько сильно наши люди хотят вакцинироваться, и я понимаю это желание», - написала премьер-министр в социальных сетях.

«К сожалению, как известно, в настоящее время существует ограниченное количество вакцин, и для того, чтобы медицинская система выдержала, важно, чтобы в первую очередь вакцинировались наши пожилые люди и группы риска», - подчеркнула Каллас.

«Я прошу всех, до кого еще не дошла очередь, набраться терпения - скоро настанет время и вашей вакцинации. А пока вы можете помочь, поделившись информацией о возможностях вакцинации со своими близкими и знакомыми-соседями, которые могут получить вакцину сразу в связи со своим возрастом или сопутствующими заболеваниями», - призвала премьер-министр.