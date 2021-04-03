«Наберитесь терпения»: Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии
Премьер-министр Кая Каллас призвала молодых людей, ожидающих вакцинации, запастись терпением и пока помочь своим пожилым родственникам получить вакцину, передает Postimees.
Премьер-министр Кая Каллас призвала молодых людей, ожидающих вакцинации, запастись терпением и пока помочь своим пожилым родственникам получить вакцину, передает Postimees.
«Сегодняшний день в центрах вакцинации показал, насколько сильно наши люди хотят вакцинироваться, и я понимаю это желание», - написала премьер-министр в социальных сетях.
«К сожалению, как известно, в настоящее время существует ограниченное количество вакцин, и для того, чтобы медицинская система выдержала, важно, чтобы в первую очередь вакцинировались наши пожилые люди и группы риска», - подчеркнула Каллас.
«Я прошу всех, до кого еще не дошла очередь, набраться терпения - скоро настанет время и вашей вакцинации. А пока вы можете помочь, поделившись информацией о возможностях вакцинации со своими близкими и знакомыми-соседями, которые могут получить вакцину сразу в связи со своим возрастом или сопутствующими заболеваниями», - призвала премьер-министр.
Каллас добавил, что на завтра еще есть время, и можно зарегистрироваться как по телефону, так и по интернету.