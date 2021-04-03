Опыт жительницы Эстонии: зарегистрировать 80-летнего родственника на вакцинацию оказалось не так легко
В редакцию Virumaa Teataja обратилась читательница, которая была удивлена тем фактом, что в общегосударственной дигирегистратуре нет ни одного свободного времени в раквереские центры вакцинации. Свободного времени нет больше ни в Раквереской больнице, ни в пункте вакцинации S Silmarõõm OÜ. А частная фирма Confido, пункт вакцинации которой открыт в конференц-центре Aqva, показывает свободное время только в своей системе бронирования. По словам читательница, поэтому пожилые люди могут остаться без прививки, поскольку они ищут возможности для вакцинации в общегосударственной дигирегистратуре, а не идут на сайт Confido.