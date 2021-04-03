Опыт жительницы Эстонии: зарегистрировать 80-летнего родственника на вакцинацию оказалось не так легко

Читательница рассказала, как она пыталась через государственную дигирегистратуру зарегистрировать на прививку от коронавируса своего 80-летнего родственника. «В дигирегистратуре был ответ, что в Ляэне-Вирумаа свободных мест нет», - говорит она.

После этого она позвонила на номер, по которому должна была быть возможность зарегистрироваться. Дозвониться оказалось не так легко, но когда ей это все-таки удалось, выяснилось, что время в Раквере по телефону не бронируют. «Порекомендовали звонить в Ракверескую больницу», - удивляется читательница.

В итоге она зашла на сайт Confido и увидела, что свободного времени в Раквере довольно много. «Пожилые люди не будут искать номерок на вакцинацию на сайте Confido», - отметила она.

Читательница также сказала, что, помимо большой путаницы, информации о возможности вакцинироваться в Раквере нет.

По ее словам, ее близкий человек сегодня вечером ходил вакцинироваться в конференц-центр Aqva, и он рассказал, что там не было видно ни одного пожилого человека.

Руководитель по коммуникации Кассы здоровья (Больничная касса) Эвелин Тринк сказала, что логика в том, что медучреждение само ставит свои свободные номерки в дигирегистратуру. «Это их обязанность», - сказала Тринк.

На вопрос, могут ли из-за сложности с регистрацией на вакцинацию пожилые люди в Ляэне-Вирумаа остаться без прививки, Тринк ответила, что они уже сообщили медучреждениям — более молодых людей нельзя вакцинировать, поскольку цель — вакцинировать пожилых. «Это самодеятельность. Государство на этих выходных не разрешало вакцинировать молодых людей. Это было ясное послание», - уточнила она, добавив, что шприц находится в руках Confido и что ответственность лежит на медицинском учреждении, задача которых - защитить уязвимые группы населения.

Представители Confido не ответили на звонки журналиста.

Эвелин Тринк отметила, что в следующие три недели много вакцин в Эстонию не поступил. «Массового вакцинирования проводиться не будет», - сказала она.

Тринк напомнила, что в кризисное время у каждого своя роль. «Была договоренность, что мы вакцинируем пожилых людей раньше, поскольку, на основании статистики, их больше всего находится на больничном лечении. Есть ли у нас в обществе солидарность или нет? Мы в этом кризисе все вместе», - сказала Тринк.

Член правления S Silmarõõm OÜ Сигрид Михайлова сказала, что у них нет ни одной дозы вакцины, хотя через общегосударственную дигирегистратуру можно записаться на вакцинацию.