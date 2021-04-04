В Нарвском центре вакцинациии продолжат прививать людей 70 лет и старше
Вакцинация людей 70 лет и старше продлится в Нарвском центре вакцинации и в начале следующей недели, сообщила BNS пресс-служба Нарвской больницы.
Вакцинация людей 70 лет и старше продлится в Нарвском центре вакцинации и в начале следующей недели, сообщила BNS пресс-служба Нарвской больницы.
В понедельник 5 апреля и во вторник 6 апреля люди в возрасте 70+ могут прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna.
Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8 до 18 часов).
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1, первый этаж, кабинет 4.