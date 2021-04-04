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  • В Нарвском центре вакцинациии продолжат прививать людей 70 лет и старше

В Нарвском центре вакцинациии продолжат прививать людей 70 лет и старше

Moderna. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Вакцинация людей 70 лет и старше продлится в Нарвском центре вакцинации и в начале следующей недели, сообщила BNS пресс-служба Нарвской больницы.

В понедельник 5 апреля и во вторник 6 апреля люди в возрасте 70+ могут прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna.

Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8 до 18 часов).

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1, первый этаж, кабинет 4.

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