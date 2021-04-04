Почасовые затраты на рабочую силу в Эстонии отстают от показателй по ЕС

Годом раньше средние почаcовые затраты на рабочую силу в Эстонии составляли без учета агросектора и публичной службы в среднем 13,4 евро в час, в ЕС 27,7 , в еврозоне 31,4 евро, свидетельствуют данные европейского статистического департамента Eurostat.

Самой низкой почасовая оплата труда в 2020 году была в Болгарии (в среднем 6,5 евро), чуть выше в Румынии (8,1 евро) и Венгрии (9,9 евро). Самая высокая почасовая стоимость рабочей силы в ЕС была в Дании - 45,8 евро. В Люксембурге этот показатель составил 42,1 евро, а в Бельгии - 41,1 евро.

В прошлом году государства-члены реализовали ряд мер поддержки для смягчения последствий пандемии COVID-19 для предприятий и работников в виде субсидий или налоговых льгот.