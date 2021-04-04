Эстония больше не первая ⟩ Сколько случаев коронавируса выявлено за сутки в соседних странах

В Литве скончались семь человек, зараженных коронавирусом. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составляет 379,5 случая. Доля положительных результатов тестов за последние семь дней составляет 6,8%, сообщает Департамент статистики Литвы.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 238 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. За прошедшие сутки в Латвии было сделано 4196 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,7%. С начала пандемии коронавирус выявлен у 104 105 человек, пишет Rus.TVNET.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6696 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 351 случай на 100 000 населения.

В Финляндии диагностировано 302 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Больше всего новых заражений, 172, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS. Далее следуют Варсинайс-Суоми (+44) и Кюменлааксо (+23).

За последние две недели зарегистрирован в общей сложности 7 931 случай коронавирусной инфекции. Это на 1 595 случаев меньше, чем за предыдущие 14 дней.

Всего с начала эпидемии в Финляндии зарегистрировано 79 396 случаев коронавируса.