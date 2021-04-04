Картина дня: провал кампании вакцинации, Осиновский против кредитов и утечка личных данных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 апреля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3474 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 462, то есть 13,3% от общего количества. Читать дальше...
Вчерашний ажиотаж в центрах вакцинации сегодня смешился затишьем, и Больничная касса просит жителей Эстонии помочь своим пожилым родственникам пройти вакцинацию. Читать дальше...
По словам члена правления проводившей в эти выходные в ласнамяэском центре "Тондираба" массовую вакцинацию компании Medicum Тыниса Аллика, кампания не принесла ожидаемых результатов. Читать дальше...
Вице-председатель фракции «Отечества» Таллиннского горсобрания Рийна Сольман похвалила частные медицинские компании, которые хотели начать вакцинацию молодых людей по собственной инициативе. Читать дальше...
Предприниматель Олег Осиновский заверяет, что у него язык не поворачивается называть нынешнюю ситуацию, когда банковские депозиты растут, а бизнес-результаты улучшаются, кризисом. По его словам, большинство решений правительства относительно экономического сектора в прошлый пандемический год были ошибочными. Читать дальше...
Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook - имена, номера телефонов, местонахождение, адреса электронной почты и биографические данные - были размещены на малоизвестном хакерском форуме. Утечка информации коснулась 87 533 человек из Эстонии. Читать дальше...
Уже вторая весна проходит для многих из нас преимущественно в четырех стенах. Если обычно в это время года люди начинают больше двигаться, чтобы к лету прийти в форму, то в разгар пандемии коронавируса выйти из дома на улицу крайне важно еще и для сохранения психического здоровья. Читать дальше...
Предприниматели, работавшие над проектом обанкротившейся строительной компании Conmade, уже долгое время ждут денег за проделанную работу, и их вера в обещания, данные главой строительной компании, исчезла, сменившись горечью и обидой. Читать дальше...
В прошлом году почасовые затраты на рабочую силу в Эстонии выросли в среднем до 13,6 евро в час, в то время как в ЕС показатель составил 28,5, а в еврозоне 32,2 евро. Читать дальше...
Владимиру Афанасьеву, хирургу-онкологу, депутату Таллиннского городского собрания – 70 лет. На его «личном счету», начиная с 1974 года, в общей сложности числится около шести тысяч операций. Читать дальше...