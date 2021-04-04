Картина дня: провал кампании вакцинации, Осиновский против кредитов и утечка личных данных

За сутки в Эстонии прибавилось 462 зараженных коронавирусом, скончалось 10 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3474 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 462, то есть 13,3% от общего количества. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В центрах вакцинации практически пусто, Больничная касса просит помогать пожилым родственникам

Вчерашний ажиотаж в центрах вакцинации сегодня смешился затишьем, и Больничная касса просит жителей Эстонии помочь своим пожилым родственникам пройти вакцинацию. Читать дальше...

Глава Medicum: массовая вакцинация на этих выходных своей цели не выполнила

По словам члена правления проводившей в эти выходные в ласнамяэском центре "Тондираба" массовую вакцинацию компании Medicum Тыниса Аллика, кампания не принесла ожидаемых результатов. Читать дальше...

Сольман: новые штаммы отправляют молодых людей в больницу, а вакцину им не предлагают

Вице-председатель фракции «Отечества» Таллиннского горсобрания Рийна Сольман похвалила частные медицинские компании, которые хотели начать вакцинацию молодых людей по собственной инициативе. Читать дальше...

Осиновский: почему врачи и учителя должны из своей зарплаты кормить владельцев отелей и турфирм?

Предприниматель Олег Осиновский заверяет, что у него язык не поворачивается называть нынешнюю ситуацию, когда банковские депозиты растут, а бизнес-результаты улучшаются, кризисом. По его словам, большинство решений правительства относительно экономического сектора в прошлый пандемический год были ошибочными. Читать дальше...

В интернет утекли личные данные полумиллиарда пользователей Facebook, в том числе 87 000 эстонцев

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook - имена, номера телефонов, местонахождение, адреса электронной почты и биографические данные - были размещены на малоизвестном хакерском форуме. Утечка информации коснулась 87 533 человек из Эстонии. Читать дальше...

ЧЕЛЛЕНДЖ ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА 〉 Старые добрые 10 000 шагов в день? Почему бы и нет!

Уже вторая весна проходит для многих из нас преимущественно в четырех стенах. Если обычно в это время года люди начинают больше двигаться, чтобы к лету прийти в форму, то в разгар пандемии коронавируса выйти из дома на улицу крайне важно еще и для сохранения психического здоровья. Читать дальше...

Партнеры обанкротившейся строительной компании: как можно так неправильно вести бизнес?

Предприниматели, работавшие над проектом обанкротившейся строительной компании Conmade, уже долгое время ждут денег за проделанную работу, и их вера в обещания, данные главой строительной компании, исчезла, сменившись горечью и обидой. Читать дальше...

Почасовые затраты на рабочую силу в Эстонии отстают от показателей по ЕС

В прошлом году почасовые затраты на рабочую силу в Эстонии выросли в среднем до 13,6 евро в час, в то время как в ЕС показатель составил 28,5, а в еврозоне 32,2 евро. Читать дальше...

О медицине – без паники и без прикрас