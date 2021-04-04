Фото ⟩ Водитель Audi протаранил припаркованный BMW и скрылся с места ДТП

Фото ⟩ Водитель Audi протаранил припаркованный BMW и скрылся с места ДТПДополнено!
В центре Пайде в воскресенье, 4 апреля, днем произошла авария, когда Audi протаранил припаркованный BMW.
В центре Пайде в воскресенье, 4 апреля, днем произошла авария, когда Audi протаранил припаркованный BMW.
Представитель Пайдеского отделения полиции Индрек Егоров сообщил Järva Teataja, что 4 апреля в 14.30 в Пайде на Пярнуской улице перед Центром культуры произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Audi A4 выехал на встречную полосу, а потом врезался в припаркованный автомобиль BMW. Совершивший ДТП водитель Audi бросил машину и скрылся с места происшествия.
Полицейские зафиксировали ДТП. Точные обстоятельства аварии, в том числе, кто именно сидел за рулем, будут выяснены в ходе производства. Люди в ДТП не пострадали.