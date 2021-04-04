Галерея ⟩ Огромный спецгруз доставили в порт Палдиски
Произведенный на эстонском предприятии Estanc огромный бойлер сегодня в порту Палдиски погрузили на судно, которое доставит его на расположенный в Уругвае целлюлозный завод, сообщает Postimees.
Произведенный на эстонском предприятии Estanc огромный бойлер сегодня в порту Палдиски погрузили на судно, которое доставит его на расположенный в Уругвае целлюлозный завод, сообщает Postimees.
Бойлер весом 300 тонн доставляли в порт несколько дней. О доставке гигантского груза позаботилась компания OÜ Kaarlaid.
По словам представителя компании T-Konsult Айна Кендра, бойлер перевозили на специально доставленном из Финляндии грузовике с прицепом, общая длина которого достигает 50 метров. Весящий чуть менее 300 тонн прицеп имеет 26 осей и 104 колеса, а высота специального груза достигает почти восемь метров, а ширина - семь метров.