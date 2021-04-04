Галерея ⟩ Огромный спецгруз доставили в порт Палдиски

По словам представителя компании T-Konsult Айна Кендра, бойлер перевозили на специально доставленном из Финляндии грузовике с прицепом, общая длина которого достигает 50 метров. Весящий чуть менее 300 тонн прицеп имеет 26 осей и 104 колеса, а высота специального груза достигает почти восемь метров, а ширина - семь метров.