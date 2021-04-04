Авиакомпания airBaltic возобновила полеты в Санкт-Петербург

В течение апреля планируется выполнять четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем, вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15. Время в пути займет чуть больше часа.