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Авиакомпания airBaltic возобновила полеты в Санкт-Петербург

airBaltic ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига, говорится на официальной странице аэропорта. 

В течение апреля планируется выполнять четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем, вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15. Время в пути займет чуть больше часа.

В мае расписание рейсов может быть скорректировано.

Открытие авиасообщения никак не влияет на действующие правила пересечения границ в условиях пандемии.

Прямые полеты из Латвии в страны за пределами ЕС были закрыты с 17 марта 2020 года.

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