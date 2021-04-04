Папа римский призвал к солидарности при распределении вакцин

Глава римско-католической церкви перечислил многочисленные зоны конфликтов по всему миру, упомянув Восточную Украину и Нагорный Карабах. Все вовлеченные стороны, по его словам должны "эффективно прилагать усилия", чтобы положить конец этим конфликтам и преодолеть "военный менталитет".

Папа Франциск подчеркнул необходимость поддерживать всех пострадавших от пандемии и ее последствий, в первую очередь неимущих. Он призвал международное сообщество преодолеть трудности с производством и поставками вакцин против коронавируса и проявлять солидарность при их распределении.

Из-за пандемии глава Святого престола, как и годом ранее, не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане. У здания не стояли толпы паломников, как это было принято до начала распространения коронавируса. На церемонию были допущены всего около 200 человек. Обращение папы римского транслировали около 170 телекомпаний.