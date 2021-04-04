Папа римский призвал к солидарности при распределении вакцин
Папа римский Франциск призвал к миру и международной сплоченности на фоне продолжающегося распространения коронавируса. "Пандемия по-прежнему в разгаре, а вызванный ей социальный и экономический кризис - это тяжкое бремя, особенно для самых бедных. В то же время - и это возмутительно - вооруженные конфликты не прекращаются, а мощь военных арсеналов растет", - указал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи в воскресенье, 4 апреля, пишет Deutsche Welle.