Мужчина с помощью чужих документов взял в лизинг два автомобиля

Согласно обвинению, 34-летний Легрант пять лет назад получил в свое распоряжение от знакомой женщины ее удостоверение личности и PIN-коды, и без ее ведома зарегистрировал на ее имя mobiil-ID. Мошенник также зарегистрировал женщину в качестве члена правления компании, а затем взял на компанию в лизинг автомобиль Mazda CX-5, пишет Pärnu Postimees.

Легрант использовал автомобиль в своих целях и не оплачивал выставленные лизинговой компанией счета, поэтому лизинговая фирма через год расторгла договор.

По аналогичной схеме через месяц после приобретения Mazda через ту же лизинговую фирму Легрант взял другой автомобиль, Mitsubishi L200, за использование которого он также не заплатил ни цента. Компания решила расторгнуть договор автолизинга через год.

Оказавшийся на скамье подсудимых Легрант в рамках договорного производства согласился с запрашиваемым прокурором наказанием.

За мошенничество и неправомерное использование важного личного документа суд с учетом предыдущего наказания приговорил ранее три раза уже наказанного в уголовном порядке Легранта к пяти годам условного тюремного заключения. Ему не придется сидеть за решеткой, если в течение пятилетнего испытательного срока он не совершит новое умышленное преступление.