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ЧЭ по футболу: "Легион" сыграл вничью с "Пайде"

Футбол. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В воскресенье, 4 апреля, в матче чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Легион" на столичной "Спортленд Арене" сыграл вничью с "Пайде" - 1:1, пишет Rus.ERR.

На четвертой минуте Хенри Аниер вывел команду из Пайде вперед. Однако на 61-й минуте Никита Андреев реализовал пенальти и восстановил равновесие.

"Пайде" в трех матчах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице. Первое очко заработал "Легион", который также провел три поединка.

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