ЧЭ по футболу: "Легион" сыграл вничью с "Пайде"
В воскресенье, 4 апреля, в матче чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Легион" на столичной "Спортленд Арене" сыграл вничью с "Пайде" - 1:1, пишет Rus.ERR.
В воскресенье, 4 апреля, в матче чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Легион" на столичной "Спортленд Арене" сыграл вничью с "Пайде" - 1:1, пишет Rus.ERR.
На четвертой минуте Хенри Аниер вывел команду из Пайде вперед. Однако на 61-й минуте Никита Андреев реализовал пенальти и восстановил равновесие.
"Пайде" в трех матчах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице. Первое очко заработал "Легион", который также провел три поединка.