В Финляндии призывают покупателей бойкотировать произведенное в Эстонии пиво

В середине марта в магазинах Финляндии в продаже появилось новое пиво - Keijo от пивоваренного завода Kontula. Но пиво варят не в Финляндии, а, как сообщила в пресс-релизе выпустившая на рынок новый пивной бренд компания, в Тарту на заводе A. Le Coq, пишет Postimees со ссылкой на Taloussanomat.

Страна происхождения пива Keijo не держалась в секрете, но потребителя может немного сбить с толку тот факт, что название бренда явно указывает на находящееся на востоке Хельсинки поселение Контула.

«Финны являются владельцами бренда, здесь происходит разработка продуктов, складирование, администрирование, маркетинг и продажи, и наш офис находится в Контула. Только производство происходит на тартуском заводе, где пиво искусно варят с 19 века», - сказал торговец пивом Kontula Матти Песонен.

Союз работников пищевой промышленности Финляндии SEL в Twitter призывает любителей пива оставлять пиво Keijo на полках магазинов. «Keijo оставляем в магазине и покупаем произведенное на финских заводах пиво, - говорится в сообщении SEL. - На протяжении десятилетий мы проводим кампании, чтобы призвать потребителей отдавать предпочтение продуктам и напиткам местного производства, чтобы сохранить здесь рабочие места».

Владельцы Kontula недовольны союзом. «Мы инвестировали в Финляндию, нанимали людей и платили налоги государству. Атака SEL непонятна, поскольку я не помню, чтобы они когда-либо призывали к полному бойкоту пивной продукции иностранного происхождения», - недоумевает Песонен в пресс-релизе.

Кампания SEL по бойкоту еще более удивительна тем, что пиво Keijo варится на заводе A. Le Coq, принадлежащем финской компании Olvi. Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп сказал, что Kontula сначала обратилась к Olvi в Финляндии, чтобы узнать, можно ли с их помощью сделать хорошее и легкое пиво типа лагер. «Поскольку у Olvi не было дополнительных производственных мощностей, они отправили этого клиента к нам, - объяснил Нооп. - Производство пива означало, что финский пивовар установил рецепт и вкус своего пива на нашем заводе, которое мы теперь варим для них. Насколько мне известно, Kontula никогда не скрывала, с какого завода поступает их пиво».

В последние недели финская пресса много писала о пивоварне Kontula. В дополнение к призыву SEL оставить пиво Keijo в магазине, некоторые мелкие пивовары обижены тем, что Kontula называет себя мелким производителем, продавая при этом большие партии и сразу во многих магазинах.

Поскольку бренду пива уделяется много внимания, некоторые думают, что это хорошая рекламная кампания и что вся полемика являются результатом сознательных действий владельцев.