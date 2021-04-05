Занесло не туда: дрифтеры добрались до Локса

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Все чаще в полицейских сводках можно увидеть информацию о том, как стражам закона приходится призывать к порядку молодых людей, которые устраивают на общественных дорогах или парковках «соревнования по дрифту» или заезды на скорость.

По словам Александра, который несколько лет назад был активным участником одной из многочисленных тусовок любителей дрифта, в основном молодежь предпочитает устраивать гонки на дорогах общего пользования из желания самоутвердиться и получить как можно больше лайков в соцсетях.