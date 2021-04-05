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  • Занесло не туда: дрифтеры добрались до Локса

Занесло не туда: дрифтеры добрались до Локса

Любители дрифта доставляют немало хлопот как жителям городов, так и полиции. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Это становится для молодежи настоящим наркотиком, и соскочить с адреналиновой иглы бывает трудно.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Все чаще в полицейских сводках можно увидеть информацию о том, как стражам закона приходится призывать к порядку молодых людей, которые устраивают на общественных дорогах или парковках «соревнования по дрифту» или заезды на скорость.

По словам Александра, который несколько лет назад был активным участником одной из многочисленных тусовок любителей дрифта, в основном молодежь предпочитает устраивать гонки на дорогах общего пользования из желания самоутвердиться и получить как можно больше лайков в соцсетях. 

Сам Александр активно увлекался уличными гонками около пяти лет назад, пока не попал в аварию, что заставило его взглянуть на ситуацию с другой стороны. один раз при попытке пустить машину в управляемый занос я наехал на небольшую кучку песка. "Машину сильно понесло в сторону, и я налетел на бордюр. Находившаяся в салоне подруга так сильно ударилась виском о стойку, что пришлось обратиться в больницу", - рассказывает он.

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