Пн, 5.04.2021
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Не просто Мария: кто она, таллиннская светская львица?

Мария Люлль-Гизони. Мейк-ап: Меэлис Крик Прическа: Наталия Дювалье ФОТО: Nadikarpovaphotography

«Мама сформировала меня как личность, первая свекровь научила быть хорошей женой и осталась членом моей семьи, вторая стала примером французского образа жизни», рассказывает она о себе.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На различных таллиннских дегустациях и популярных винных вечеринках, которые до пандемии и в моменты ослабления заболеваемости устраивали многие столичные рестораны, я часто обращала внимание на миниатюрную изящную и очень элегантную брюнетку, которая свободно переходила с русского на эстонский и английский и со знанием дела рассуждала о вине.

В ее жизни было все - мустамяэское детство, белорусский палаточный лагерь, свадьба в Париже и влюбленный француз, бизнес в Дубае, возвращение в Эстонию и новая профессия.

Сейчас ее муж держит солидное бюро недвижимости в Ницце. Среди его клиентов, кстати, немало россиян, которые до пандемии были готовы вложить средства в жилье на Лазурном берегу. Мария – учредитель компании Carré d'Or и представляет в Эстонии один винный дом Армении - Karas и три винных дома из Прованса.

«Меня не знали ни во Франции, ни в Эстонии, мне было страшно, но от страха я заговорила по-французски. А на эстонский рынок пробиться очень трудно из-за большой конкуренции, к тому же многие рестораны сами возят для себя вина». До пандемии у Марии были большие планы: проведение винных вечеров и дегустаций, сотрудничество с ресторанами и винными бутиками, организация винных поездок в Прованс. Она даже планировала открыть магазин…

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