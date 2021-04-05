Не просто Мария: кто она, таллиннская светская львица?

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На различных таллиннских дегустациях и популярных винных вечеринках, которые до пандемии и в моменты ослабления заболеваемости устраивали многие столичные рестораны, я часто обращала внимание на миниатюрную изящную и очень элегантную брюнетку, которая свободно переходила с русского на эстонский и английский и со знанием дела рассуждала о вине.

В ее жизни было все - мустамяэское детство, белорусский палаточный лагерь, свадьба в Париже и влюбленный француз, бизнес в Дубае, возвращение в Эстонию и новая профессия.

Сейчас ее муж держит солидное бюро недвижимости в Ницце. Среди его клиентов, кстати, немало россиян, которые до пандемии были готовы вложить средства в жилье на Лазурном берегу. Мария – учредитель компании Carré d'Or и представляет в Эстонии один винный дом Армении - Karas и три винных дома из Прованса.