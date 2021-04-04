Эстонский паспорт вакцинации готов к пробному использованию: «Спутник V» учитывать не будут

Процесс получения сертификата вакцинации простой - надо открыть Digilugu и получить индивидуальный QR-код, который в свою очередь надо сохранить в телефон или распечатать на принтере, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Деликатные данные, которые могут содержаться в дигитальной истории болезни, в сертификате не отражаются и пограничник увидит только номер удостоверяющего личность документа и детали вакцинации.

Поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается.