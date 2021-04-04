Итоги массовой вакцинации: 5000 доз ушли людям младше 60 лет

За три выходных дня вакцинация была проведена в 91 медучреждении по всей Эстонии, в том числе в 65 центрах семейных врачей и 17 больницах. Кроме того, вакцинацию проводили семь частных медицинских учреждений и два поставщика услуги сестринской помощи. Два центра вакцинации, впервые открывшиеся в Таллинне, с пятницы по воскресенье вакцинировали 5114 человек, вакцин было для 7100 человек.

По предварительным данным, большинство прививок в пасхальные выходные - 14 310 уколов - было сделано вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), 2003 - Pfizer/BioNTech и 647 - Moderna.

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане сказал, что запланированные на выходные дозы вакцин не пропадут. Он отметил, что вакцина, которую не успели использовать в выходные дни, останется в больницах, которые продолжат приглашать ту же целевую группу на вакцинацию. «Люди по-прежнему могут бронировать время для вакцинации как через общегосударственную дигирегистратуру, так и по телефону в регистратуре больницы», - добавил Лаане.

Оставшиеся в двух крупнейших частных медучреждениях, Medicum и Confido, после выходных почти 2000 доз вакцин будут направлены семейным врачам, которые будут продолжать приглашать на вакцинацию находящихся в их списках пожилых людей и людей из группы риска COVID-19.

В ближайшие три недели в Эстонию прибудет более скромное количество вакцин, и большая часть поступающих доз будет использована для предоставления второй дозы вакцины людям, которые получили первую в феврале. На следующей неделе в Эстонию прибудет около 26 910 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а через неделю ожидается поставка вакцин AstraZeneca и Moderna.