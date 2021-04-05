Словения ограничивает применение вакцины AstraZeneca

Власти решили подождать результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения. Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.