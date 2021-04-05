Департамент здоровья уточнил требования к заполнению деклараций на границе

В декларации указываются личные и контактные данные, информация о сопровождаемых несовершеннолетних детях и поездке, кроме того, необходимо указывать страну отправления, дату прибытия в Эстонию и транзитные страны, к которым также относятся государства, в которых самолет совершал промежуточные посадки или происходили пересадки.

Декларация может быть подана на бумаге или в электронном виде через сайт Департамента здоровья. Переболевшие коронавирусом или вакцинированные лица не обязаны подавать декларацию при наличии соответствующей справки, а также от подачи декларации также освобождены лица, в отношении которых ограничения на перемещение не применяются.