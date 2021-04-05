Сегодня истекает срок давности по многочисленным требованиям о взыскании долгов
5 апреля истекает срок давности по десяткам тысяч долговых требований, производство по котором судебные исполнители вели с 2001 года, пишет Rus.ERR.
5 апреля истекает срок давности по десяткам тысяч долговых требований, производство по котором судебные исполнители вели с 2001 года, пишет Rus.ERR.
Вступившие в силу поправки в закон позволяют должнику подать заявление на истечение срока давности по своим долгам, если с момента судебного решения прошло 10 лет.
Заявление может быть подано судебному исполнителю или суду, но при этом нужно уплатить специальный сбор и половину платы судебного исполнителя.
Истечение срока давности можно потребовать, в частности, для неоплаченных счетов, требований о возмещении ущерба и алиментов, но в то же время подача заявления автоматически не освобождает должника от обязательства. Для этого также требуется согласие истца.
В общей сложности речь идет о 85 000 требований на десятки миллионов евро.