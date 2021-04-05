Сегодня истекает срок давности по многочисленным требованиям о взыскании долгов

Вступившие в силу поправки в закон позволяют должнику подать заявление на истечение срока давности по своим долгам, если с момента судебного решения прошло 10 лет.

Заявление может быть подано судебному исполнителю или суду, но при этом нужно уплатить специальный сбор и половину платы судебного исполнителя.

Истечение срока давности можно потребовать, в частности, для неоплаченных счетов, требований о возмещении ущерба и алиментов, но в то же время подача заявления автоматически не освобождает должника от обязательства. Для этого также требуется согласие истца.