Будьте осторожны ⟩ Транспортный департамент обратился к участникам дорожного движения

Рано утром дорожное покрытие крупных и общегосударственных магистралей влажное или мокрое. Дожди распространяются Западной Эстонии в восточном направлении, местами возможен мокрый снег. Ветер порывами до 17, на побережье до 24 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.

Днем по прогнозу ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. местами осадки могут быть сильными. Ветер на континентальной части страны порывами до 21, на побережье до 21 м/сек. Температура воздуха немного повысится и останется в течение дня плюсовой.