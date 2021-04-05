Пн, 5.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Транспортный департамент обратился к участникам дорожного движения

Будьте осторожны ⟩ Транспортный департамент обратился к участникам дорожного движения

Мокрый снег. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Транспортный департамент просит участников дорожного движения проявлять в понедельник утром осторожность, поскольку местами идет мокрый снег.

Рано утром дорожное покрытие крупных и общегосударственных магистралей влажное или мокрое. Дожди распространяются Западной Эстонии в восточном направлении, местами возможен мокрый снег. Ветер порывами до 17, на побережье до 24 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.

Днем по прогнозу ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. местами осадки могут быть сильными. Ветер на континентальной части страны порывами до 21, на побережье до 21 м/сек. Температура воздуха немного повысится и останется в течение дня плюсовой.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back