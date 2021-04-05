Две дозы вакцины от коронавируса получили почти 70 000 человек

Почти 21% взрослого населения был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, 42% людей старше 70 лет получили одну дозу вакцины. Всего за последнюю неделю было сделано 40 836 прививок, что на треть больше, чем неделей ранее. В ближайшую неделю вакцинация пожилых людей и людей из группы риска будет продолжена, в основном в центрах семейных врачей.

«Искренне благодарю все медицинские учреждения, медицинских работников и волонтеров за их работу во время праздников. За три дня более 17 000 человек получили прививки, более двух трети, из которых были люди в возрасте 60 лет и старше. Исходя из текущих графиков доставки, в конце весны мы также можем начать вакцинацию более широких слоев населения. Однако в ближайшие недели мы сосредоточимся в первую очередь на защите пожилых людей, наиболее подверженных риску заражения COVID-19», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В выходные вакцинировали людей, родившихся в 1956 году и ранее, которые входят в группу риска COVID-19. Вакцинацию проводило 91 учреждение здравоохранения по всей Эстонии. Всего за три дня было сделано 17 022 прививок, из которых 11 337 были сделаны людям старше 60 лет.

«По-прежнему не вакцинировано более 200 000 людей в возрасте старше 60 лет, которые более уязвимы к COVID-19 и нуждаются в защите. Мы исходим из того, что вакцинация человека из группы риска COVID-19 может спасти жизнь. Давайте поможем нашим пожилым родственникам сделать прививку, чтобы уберечь их от серьезного заболевания. Снижение нагрузки на больничную помощь также важно для постепенного возобновления плановой медицины», – добавил министр Танель Кийк.

Мы уже видим эффективность вакцин в защите от COVID-19 в Эстонии. По данным Департамента здоровья, только 0,06% людей, прошедших полный курс вакцинации, в Эстонии заразились COVID-19. Хорошая защита развивается после первой инъекции вакцины – после первой дозы только 0,3% вакцинированных заразились COVID-19.

На сегодняшний день вакцинацию проводили 502 учреждения здравоохранения, в том числе 409 центров семейных врачей. Более половины (57%) всех прививок были сделаны в центрах семейных врачей, 28% прививок были сделаны в больницах, 8% – врачами-специалистами и 5% – поставщиками сестринских услуг.

Почти 21% взрослого населения Эстонии был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины. По возрастным группам охват вакцинацией наиболее высок среди людей старше 80 лет, из которых 45% были вакцинированы хотя бы одной дозой. В девяти уездах – Сааремаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Тартумаа более 50% пожилых людей были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины. На сегодняшний день более 42% всех людей старше 70 лет вакцинированы хотя бы одной дозой, а более половины – на Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Рапламаа.

На следующей неделе в Эстонию будут доставлены 26 910 доз вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.