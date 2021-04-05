Пн, 5.04.2021
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Эстонию посетит министр иностранных дел Испании

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. ФОТО: ARIS OIKONOMOU/AFP

В предстоящую пятницу Эстонию посетит министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, чтобы отметить столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и Испанией.

На встрече с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс будут обсуждены эстонско-испанские двусторонние отношения, вакцинация против COVID-19, конференция о будущем Европы и цифровом переходе, зеленой революции и вопросам миграции, а также отношениях с Соединенным Королевством. Будут также рассматриваться стратегическая автономия ЕС, будущее НАТО, трансатлантические отношения, а также ситуация в России, Белоруссии, Китае и Турции. 

Министр иностранных дел Испании также встретится в Эстонии с премьер-министром Каей Каллас, президентом Керсти Кальюлайд и председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном.

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