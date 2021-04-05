Эстонию посетит министр иностранных дел Испании

На встрече с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс будут обсуждены эстонско-испанские двусторонние отношения, вакцинация против COVID-19, конференция о будущем Европы и цифровом переходе, зеленой революции и вопросам миграции, а также отношениях с Соединенным Королевством. Будут также рассматриваться стратегическая автономия ЕС, будущее НАТО, трансатлантические отношения, а также ситуация в России, Белоруссии, Китае и Турции.