Эстонию посетит министр иностранных дел Испании
В предстоящую пятницу Эстонию посетит министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, чтобы отметить столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и Испанией.
В предстоящую пятницу Эстонию посетит министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, чтобы отметить столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и Испанией.
На встрече с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс будут обсуждены эстонско-испанские двусторонние отношения, вакцинация против COVID-19, конференция о будущем Европы и цифровом переходе, зеленой революции и вопросам миграции, а также отношениях с Соединенным Королевством. Будут также рассматриваться стратегическая автономия ЕС, будущее НАТО, трансатлантические отношения, а также ситуация в России, Белоруссии, Китае и Турции.
Министр иностранных дел Испании также встретится в Эстонии с премьер-министром Каей Каллас, президентом Керсти Кальюлайд и председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном.