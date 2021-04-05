Министерство финансов: экономический рост в этом году составит 2,5 процента
Министерство финансов прогнозирует на этот год экономический рост в 2,5 процента, в своем сентябрьском прогнозе министерство указывало на рост в 4,5 процента.
Министерство финансов прогнозирует на этот год экономический рост в 2,5 процента, в своем сентябрьском прогнозе министерство указывало на рост в 4,5 процента.
Реальный экономический рост в 2022 году министерство прогнозирует на уровне 4,8 процента, сообщило министерство на состоявшейся в понедельник презентации весеннего экономического прогноза.
По данным Министерства финансов, экономика начнет восстанавливаться со второй половины этого года, если вакцинация пойдет по плану; восстановление поначалу останется неравномерным, исходя из ориентированных на экспорт секторов промышленности и компьютерных услуг этого года.
Что касается строительного сектора и иностранного туризма, министерство ожидает более быстрого роста в следующем году. Безработица в 2022 году также начнет снижаться.
Министерство финансов прогнозирует, что влияние выходящих из второй пенсионной ступени людей на экономике Эстонии больше отразится через рынок недвижимости и меньше через частное потребление.