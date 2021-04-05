Пн, 5.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Министерство финансов: экономический рост в этом году составит 2,5 процента

Министерство финансов: экономический рост в этом году составит 2,5 процента

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

Министерство финансов прогнозирует на этот год экономический рост в 2,5 процента, в своем сентябрьском прогнозе министерство указывало на рост в 4,5 процента.

Реальный экономический рост в 2022 году министерство прогнозирует на уровне 4,8 процента, сообщило министерство на состоявшейся в понедельник презентации весеннего экономического прогноза.

По данным Министерства финансов, экономика начнет восстанавливаться со второй половины этого года, если вакцинация пойдет по плану;  восстановление поначалу останется неравномерным, исходя из ориентированных на экспорт секторов промышленности и компьютерных услуг этого года.

Что касается строительного сектора и иностранного туризма, министерство ожидает более быстрого роста в следующем году. Безработица в 2022 году также начнет снижаться.

Министерство финансов прогнозирует, что влияние выходящих из второй пенсионной ступени людей на экономике Эстонии больше отразится через рынок недвижимости и меньше через частное потребление. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back