Министерство финансов: экономический рост в этом году составит 2,5 процента

Реальный экономический рост в 2022 году министерство прогнозирует на уровне 4,8 процента, сообщило министерство на состоявшейся в понедельник презентации весеннего экономического прогноза.

По данным Министерства финансов, экономика начнет восстанавливаться со второй половины этого года, если вакцинация пойдет по плану; восстановление поначалу останется неравномерным, исходя из ориентированных на экспорт секторов промышленности и компьютерных услуг этого года.

Что касается строительного сектора и иностранного туризма, министерство ожидает более быстрого роста в следующем году. Безработица в 2022 году также начнет снижаться.