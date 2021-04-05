В Тойла при пожаре погибли два человека
Сегодня утром в деревне Вайвина волости Тойла, Ида-Вирумаа, сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, в котором нашли двух погибших, сообщил Восточный центр спасения.
Сегодня утром в деревне Вайвина волости Тойла, Ида-Вирумаа, сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, в котором нашли двух погибших, сообщил Восточный центр спасения.
5 апреля в 6.51 в Центр тревоги поступила информация о пожаре в деревне Вайвина волости Тойла. Возгорание заметил сосед, который, к сожалению, не смог дозвониться до хозяина дома по мобильному телефону, хотя его автомобиль стоял во дворе. К моменту прибытия спасателей, дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась, двери и окна были разрушены в результате возгорания.
В ходе работ по тушению пожарные нашли погибшего. Еще через некоторое время была обнаружена вторая жертва. Причина возникновения пожара выясняется.
В этом году в пожарах погибли уже 12 человек.