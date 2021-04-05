В Тойла при пожаре погибли два человека

5 апреля в 6.51 в Центр тревоги поступила информация о пожаре в деревне Вайвина волости Тойла. Возгорание заметил сосед, который, к сожалению, не смог дозвониться до хозяина дома по мобильному телефону, хотя его автомобиль стоял во дворе. К моменту прибытия спасателей, дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась, двери и окна были разрушены в результате возгорания.