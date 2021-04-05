Фото ⟩ Ссора водителя и пассажира привела к ДТП

В Volkswagen Passat было двое мужчин. Как водитель, так и пассажир были пьяны. Выяснилось, что во время езды между ними возникла ссора. В какой-то момент пассажир решил выключить зажигание во время движения, передает Tartu Postimees.

Обычно после выключения зажигания руль автомобиля блокируется. Водителю не удалось удержать автомобиль на дороге и он съехал в кювет.

После аварии водитель решил скрыться. Когда полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии, через какое-то время туда вернулся и водитель. Скорая помощь осмотрела мужчин, в медицинской помощи они не нуждались. Полицейские отвезли их в вытрезвитель Тартуской тюрьмы.