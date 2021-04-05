Лихулаский стрелок Микк Таррасте заговорил в зале суда

Как заявил в зале суда Таррасте, ему как обвиняемому сидеть на скамье подсудимых гораздо проще, чем пострадавшим от его действий.

"Я бы сказал, что произошедшее десять месяцев назад было чрезвычайно трагичным. Чем все было обусловлено? Очевидно, по большей части случайностью и принятыми неверными решениями", - сказал Террасте.

"Не хочу ни единым словом оправдывать свои действия, но хочу только попробовать прояснить, и для себя тоже. Честно говоря, оглядываясь назад, просматривая видео и слушая показания на суде, мне как обвиняемому сидеть тут гораздо проще, чем пострадавшим. Я искренне сожалею о том, что произошло",- сказал Террасте.

Суд обнародовал установленную в ходе предварительного расследования версию произошедшего в Лихула прошлым летом, начиная с момента прибытия Таррасте в загородный дом и заканчивая его задержанием.

На начавшемся в феврале процессе 33-летний Таррасте признал свою вину и согласился со всеми предъявленными ими ему исками. В то же время он не согласился с обвинениями в сокрытии преступлений и бегстве с места преступления. Таррасте добавил, что он по-прежнему выражает сожаление по поводу происшедшего и приносит свои извинения.

5 июня прошлого года Таррасте приехал на дачу в Тууди и захватил огнестрельное оружие, поскольку планировал сходить в тир. По его словам, ему нравилось ходить в тир, поскольку это его расслабляло. Он проходил обучение обращению с огнестрельным оружием.

Утром 6 июня Таррасте проснулся с головной болью из-за похмелья. Он выпил бутылку вина и снова лег спать, а когда проснулся, счел себя трезвым и решил съездить в магазин.

По словам Таррасте, приближаясь к Lihula Olerex он опоздал с правым поворотом, проехал через островки безопасности и газон и даже не понял, что задел два автомобиля, хотя заметил трещину в стекле. Тут Таррасте осознал, что у него могут забрать водительские права и разрешение на ношение оружия. Поскольку он никого не заметил, он решил вернуться на дачу.

Таррасте заявил следователям, что когда он съехал в кювет, остановившийся рядом мотоциклист крикнул: «Стоять, стреляю!». Таррасте поверил, что мотоциклист выстрелит в него, взял с соседнего сидения пистолет, направил его на мотоциклиста и совершил несколько выстрелов. Мотоциклист сразу же упал и, по словам Таррасте, он понял, что мотоциклист мертв.

Согласно доказательствам, представленным прокурором Гарди Андерсон на прошлых заседаниях, Таррасте три раза выстрелил в сторону преследовавшего его мотоциклиста Виргота Рягастика, два выстрела попали в голову. Последний выстрел был совершен на расстоянии менее полутора метров, а улики указывают на то, что для второго выстрела в голову преступник снял со своей жертвы шлем.