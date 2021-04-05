Кийк: для поощрения вакцинации подумаем и о нетрадиционном подходе

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, сейчас обсуждаются различные варианты более эффективной вакцинации, в том числе система 1+1, когда прививку будут делать и молодому человеку, если он пришел вместе с пожилым.

До внедрения системы необходимо уточнить, какие пациенты будут считаться пожилыми: от 60 или 65 лет? «Мы следим за опытом разных стран и их мерами по увеличению охвата вакцинацией. В Северных странах удалось достичь большего охвата в группах риска. Нужно смотреть на опыт Израиля, Великобритании и Северных стран», – сказал Танель Кийк.