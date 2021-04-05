Франция начинает выпуск вакцины Pfizer на своей территории, на подходе производство Moderna

Производство наладят на объектах французской фармацевтической компании Delpharm в коммуне Сен-Реми-сюр-Авр. Ожидается, что первая партия изготовленного во Франции препарата будет готова в среду.

Позже также планируется начать производство в департаменте Эндр и Луара, где расположен французский филиал фармацевтической компании Recipharm. На нем будут производить вакцину Moderna Inc. Первые дозы должны быть изготовлены до конца апреля.

Согласно телеканалу БФМ-ТВ, в течение года ожидается также начало производства вакцин Sanofi и Janssen.

Планируется, что в общей сложности до конца 2021 года Франция должна произвести 250 млн доз вакцин от коронавируса.