Пн, 5.04.2021
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Контавейт опустилась на 26-е место в рейтинге WTA

Анетт Контавейт. ФОТО: Mark Brown/AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 5 апреля, Контавейт опустилась с 24-го на 26-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи сохранила за собой 64-е место.

Третья ракетка страны Елена Малыгина поднялась на 566-е место. Также в таблице находится и Катрийн Саар (1006-ое место), Лиззи Кубре (1181), Хелена Нармонт (1185) и Мария Каул (1286).

Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака, третьей - румынка Симона Халеп.

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