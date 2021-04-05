Контавейт опустилась на 26-е место в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 5 апреля, Контавейт опустилась с 24-го на 26-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи сохранила за собой 64-е место.
Третья ракетка страны Елена Малыгина поднялась на 566-е место. Также в таблице находится и Катрийн Саар (1006-ое место), Лиззи Кубре (1181), Хелена Нармонт (1185) и Мария Каул (1286).
Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака, третьей - румынка Симона Халеп.