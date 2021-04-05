Раймонд Кальюлайд: кризис и русскоязычные жители Эстонии

Даже в докладе о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2017 год было обозначено, что перспективы на рынке труда у русскоязычных значительно хуже, чем у эстонцев: «Хорошее знание эстонского языка и эстонское гражданство должны дать им возможность конкурировать наравне с эстонцами. Тем не менее, их шансы достичь высокой должности или получить высокооплачиваемую работу оказываются скромнее, чем у эстонцев».

К сожалению, государственный сектор не может являться примером. В нынешнем правительстве очень хороший гендерный баланс, но в нем нет ни одного русскоязычного. Не было их и в прошлом правительстве. Ни одну из постоянных комиссий Рийгикогу не возглавляет представитель русскоязычного меньшинства.

Многие годы находившиеся у власти в Таллинне центристы были практически единственной партией, которая предлагает русскоязычным политикам возможность продвигаться по карьерной лестнице и достигать вершин. Но вершин только в муниципальной политике. Привести русскоязычных в большую политику не удалось даже Центристской партии. А на протяжении всего коронакризиса заместителя председателя Центристской партии Михаила Кылварта неприкрыто отодвигали от принятия государственных решений. При этом так называемому «русскому крылу» Центристской партии было сказано: «Занимайтесь улицами, трубами и автобусами, до государственной политики вам не должно быть никакого дела».

Тем не менее, на государственный сектор нужно смотреть шире и не видеть в нем только политические партии. По какой-то причине русскоязычных представлено очень мало или не представлено совсем, например, в советах или правлениях государственных предприятий, на уровне канцлеров и вице-канцлеров министерств, среди руководителей конституционных институтов и вообще среди высокопоставленных госслужащих.

Действительно ли в Эстонии просто нет подходящих для сложной работы в должности министра или главы комиссии Рийгикогу неэстонцев, или русскоязычные по какой-то причине гораздо меньше эстонцев заинтересованы, например, в работе в совете и правлении госпредприятия, или же, может, есть какая-то национальная особенность, которая не дает людям русской национальности строить карьеру в государственном секторе?

Отчуждение от государства и власти, безусловно, усилили и недавние склоки в Рийгикогу. Например, очень многие русскоязычные, наблюдая споры вокруг референдума о браке, спрашивали: «Как так получается, что у нас значительное количество политиков (даже в правых партиях) считают защиту прав ЛГБТ+ очень важной, но в то же время проблема, например, десятков тысяч лиц без гражданства не интересует почти никого?» И почему референдумом о браке вообще занимаются в ситуации, когда система здравоохранения рушится, а экономика находится в кризисе?