Картина дня: бардак с вакцинацией, пожар в Тойла и читателей Rus.Postimees ждут новшества

Больничная касса: поведение таллиннских медучреждений в выходные неприемлемо

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья доктор Урмас Суле и руководитель Больничной кассы Райн Лаане. Читать далее...

Лихулаский стрелок Микк Таррасте заговорил в зале суда

В Пярнуском уездном суде в понедельник продолжился процессе по делу Микка Таррасте, обвиняемого в убийстве двух человек в Лихула прошлым летом. Читать далее...

Фишер: можно начать обсуждение открытия школ

Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ. Читать далее...

Кийк: для поощрения вакцинации подумаем и о нетрадиционном подходе

Когда в Эстонию поступит большое количество вакцины, то для повышения охвата вакцинацией придется подумать и о нетрадиционных способах. Читать далее...

Гигантская сумма крышевых денег застряла на счете МВД

Предназначенные MTÜ Elu Marss 171 000 евро так называемых крышевых денег, запланированных в госбюжете этого года, до сих пор не выплачены. Планы спутала смена правительства, произошедшая в январе. Читать далее...

Большой бардак с вакцинацией: никто не хочет брать на себя ответственность

Значительно большее количество вакцины - 20 000 доз Pfizer/BioNTech и 44 000 доз AstraZeneca, прибывших в Эстонию на этой неделе, - дали повод начать на выходных широкомасштабную вакцинацию. Она не дала ожидаемого результата, но это вскрыло несколько фундаментальных конфликтов по вопросу вакцинации в целом. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 383 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2718 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 383, то есть 12,3% от общего количества. Читать далее...

В Тойла при пожаре погибли два человека

Сегодня утром в деревне Вайвина волости Тойла, Ида-Вирумаа, сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, в котором нашли двух погибших, сообщил Восточный центр спасения. Читать далее...

Занесло не туда: дрифтеры добрались до Локса

Все чаще в полицейских сводках можно увидеть информацию о том, как стражам закона приходится призывать к порядку молодых людей, которые устраивают на общественных дорогах или парковках «соревнования по дрифту» или заезды на скорость. Читать далее...

Не просто Мария: кто она, таллиннская светская львица?

«Мама сформировала меня как личность, первая свекровь научила быть хорошей женой и осталась членом моей семьи, вторая стала примером французского образа жизни», - рассказывает она о себе.

Эстонские дети проводят на свежем воздухе в движении меньше времени, чем заключенные

В Месяц здорового сердца Больничная касса запускает кампанию по физической активности детей и молодежи. В основном она ориентирована на молодых людей в возрасте от семи до 16 лет. Читать далее...

Школьные медсестры: о психических проблемах ребенка говорит его изменившееся поведение

О душевном здоровье детей говорят как никогда много. Стресс, который испытывают дети из-за коронавируса, усиливается огромным информационным потоком и нестабильностью в мире. Как утверждают школьные медсестры, поддержка родителей и семьи при формировании душевного здоровья имеет очень важное значение. Читать далее...

Большая утечка данных на Facebook: как проверить, попали ли ваши данные в руки хакеров?

На выходных многие издания написали о том, что личные данные более чем 500 миллионов пользователей Facebook – имена, номера телефонов, места нахождения, адреса электронной почты и данные биографии — размещены на одном из хакерских форумов. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: кризис и русскоязычные жители Эстонии

В условиях нынешнего кризиса вызванные ограничениями экономические трудности больше всего затронули русскоязычную общину, пишет член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд. Читать далее...

Сегодня истекает срок давности по многочисленным требованиям о взыскании долгов