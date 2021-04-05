Картина дня: бардак с вакцинацией, пожар в Тойла и читателей Rus.Postimees ждут новшества
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 апреля.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья доктор Урмас Суле и руководитель Больничной кассы Райн Лаане. Читать далее...
В Пярнуском уездном суде в понедельник продолжился процессе по делу Микка Таррасте, обвиняемого в убийстве двух человек в Лихула прошлым летом. Читать далее...
Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ. Читать далее...
Когда в Эстонию поступит большое количество вакцины, то для повышения охвата вакцинацией придется подумать и о нетрадиционных способах. Читать далее...
Предназначенные MTÜ Elu Marss 171 000 евро так называемых крышевых денег, запланированных в госбюжете этого года, до сих пор не выплачены. Планы спутала смена правительства, произошедшая в январе. Читать далее...
Значительно большее количество вакцины - 20 000 доз Pfizer/BioNTech и 44 000 доз AstraZeneca, прибывших в Эстонию на этой неделе, - дали повод начать на выходных широкомасштабную вакцинацию. Она не дала ожидаемого результата, но это вскрыло несколько фундаментальных конфликтов по вопросу вакцинации в целом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2718 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 383, то есть 12,3% от общего количества. Читать далее...
Сегодня утром в деревне Вайвина волости Тойла, Ида-Вирумаа, сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, в котором нашли двух погибших, сообщил Восточный центр спасения. Читать далее...
Все чаще в полицейских сводках можно увидеть информацию о том, как стражам закона приходится призывать к порядку молодых людей, которые устраивают на общественных дорогах или парковках «соревнования по дрифту» или заезды на скорость. Читать далее...
«Мама сформировала меня как личность, первая свекровь научила быть хорошей женой и осталась членом моей семьи, вторая стала примером французского образа жизни», - рассказывает она о себе.
В Месяц здорового сердца Больничная касса запускает кампанию по физической активности детей и молодежи. В основном она ориентирована на молодых людей в возрасте от семи до 16 лет. Читать далее...
О душевном здоровье детей говорят как никогда много. Стресс, который испытывают дети из-за коронавируса, усиливается огромным информационным потоком и нестабильностью в мире. Как утверждают школьные медсестры, поддержка родителей и семьи при формировании душевного здоровья имеет очень важное значение. Читать далее...
На выходных многие издания написали о том, что личные данные более чем 500 миллионов пользователей Facebook – имена, номера телефонов, места нахождения, адреса электронной почты и данные биографии — размещены на одном из хакерских форумов. Читать далее...
В условиях нынешнего кризиса вызванные ограничениями экономические трудности больше всего затронули русскоязычную общину, пишет член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд. Читать далее...
5 апреля истекает срок давности по десяткам тысяч долговых требований, производство по котором судебные исполнители вели с 2001 года. Читать далее...