Пн, 5.04.2021
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Фишер: можно начать обсуждение открытия школ

Профессор математической статистики Тартуского университета и член научного совета Криста Фишер. ФОТО: Sille Annuk

Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ, пишет Rus.ERR.

Об этом ERR заявила профессор математической статистики Тартуского университета, член консультирующего правительство научного совета Криста Фишер. "Показатель находится где-то между 0,82-0,85, то есть примерно там, где мы надеялись. Он может упасть еще до 0,8", - сказала Фишер.

Показатель инфицирования в диапазоне 0,80-0,85 был рассмотрен как одна из возможностей для открытия школ.

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