Фишер: можно начать обсуждение открытия школ
Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ, пишет Rus.ERR.
Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ, пишет Rus.ERR.
Об этом ERR заявила профессор математической статистики Тартуского университета, член консультирующего правительство научного совета Криста Фишер. "Показатель находится где-то между 0,82-0,85, то есть примерно там, где мы надеялись. Он может упасть еще до 0,8", - сказала Фишер.
Показатель инфицирования в диапазоне 0,80-0,85 был рассмотрен как одна из возможностей для открытия школ.