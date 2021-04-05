Фишер: можно начать обсуждение открытия школ

Об этом ERR заявила профессор математической статистики Тартуского университета, член консультирующего правительство научного совета Криста Фишер. "Показатель находится где-то между 0,82-0,85, то есть примерно там, где мы надеялись. Он может упасть еще до 0,8", - сказала Фишер.