Свежее исследование Тартуского университета показало, что эстонские женщины-ученые сталкиваются с проявлением дискриминации, хоть и не в привычном понимании этого слова. Rus.Postimees поговорил на эту тему с Эне Эргма - астрофизиком и первой женщиной-членом Эстонской Академии наук, которая также изучала вопрос гендерной дискриминации 20 лет назад.

— Эне, вы сами когда-нибудь испытали на себе гендерную дискриминацию в науке?

— Довольно долгое время, а я успела пройти путь от молодого ученого до профессора и академика Эстонской Академии наук, я считала, что рассказы о дискриминации женщин в науке просто преувеличены. Я думала, что люди решили, что если они будут говорить, что есть дискриминация, то к ним будут относиться более мягко. Я всегда была твердо уверена, что умственно женщины и мужчины равны. После исследования Enwise о развитии женщин в науке, я поняла, что действительно есть факторы, которые препятствуют тому, чтобы женщины двигались по карьерной лестнице так же быстро, как мужчины.