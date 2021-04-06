6 апреля 2021, 7:50
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Эне Эргма: женщины должны быть более жесткими и требовательными, мы должны выше ценить себя
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В 40 лет Эне Эргма уже получила докторскую степень физико-математических наук. Заводить семью с детьми она не стала.
Свежее исследование Тартуского университета показало, что эстонские женщины-ученые сталкиваются с проявлением дискриминации, хоть и не в привычном понимании этого слова. Rus.Postimees поговорил на эту тему с Эне Эргма - астрофизиком и первой женщиной-членом Эстонской Академии наук, которая также изучала вопрос гендерной дискриминации 20 лет назад.