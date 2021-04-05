Пн, 5.04.2021
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Почему в дигитальной регистратуре не указывают название предлагаемой вакцины?

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

«Я еще молодой, но нахожусь в группе риска. В digilugu указано, что я имею право на вакцинацию, но два моих лечащих врача четко сказали: AstraZeneca нельзя, только Pfizer или Moderna. Я постоянно мониторю в дигитальной регистратуре возможность вакцинации. Сейчас в нашем регионе есть 116 номерков, уколоться можно хоть завтра. Однако дигитальная регистратура не показывает, какой препарат предлагают», - пишет читатель Rus.Postimees.

Вакцинация в Эстонии продолжается. По последним данным хотя бы одну дозу защиты от Covid-19 получили уже около 300 000 человек. Однако вакцинированных явно могло быть и больше, если бы не одно но.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Читатели постоянно задают вопросы о вакцинах, сроках их поступления, датах проведения «вакцинационных толок», но чаще всего людей волнует, какая именно вакцина будет предложена. К сожалению, наряду с подбадривающими призывами идти и вакцинироваться и пугающими цифрами статистики поступает много информации, вызывающей сомнения в качестве и безопасности предлагаемых препаратов. Лидером по числу противоречивой и настораживающей информации является вакцина фирмы AstraZeneca, которую из-за подмоченной репутации недавно переименовали, дав новое имя Vaxzevria.

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