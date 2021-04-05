Почему в дигитальной регистратуре не указывают название предлагаемой вакцины?

«Я еще молодой, но нахожусь в группе риска. В digilugu указано, что я имею право на вакцинацию, но два моих лечащих врача четко сказали: AstraZeneca нельзя, только Pfizer или Moderna. Я постоянно мониторю в дигитальной регистратуре возможность вакцинации. Сейчас в нашем регионе есть 116 номерков, уколоться можно хоть завтра. Однако дигитальная регистратура не показывает, какой препарат предлагают», - пишет читатель Rus.Postimees.