Почему в дигитальной регистратуре не указывают название предлагаемой вакцины?
«Я еще молодой, но нахожусь в группе риска. В digilugu указано, что я имею право на вакцинацию, но два моих лечащих врача четко сказали: AstraZeneca нельзя, только Pfizer или Moderna. Я постоянно мониторю в дигитальной регистратуре возможность вакцинации. Сейчас в нашем регионе есть 116 номерков, уколоться можно хоть завтра. Однако дигитальная регистратура не показывает, какой препарат предлагают», - пишет читатель Rus.Postimees.
Вакцинация в Эстонии продолжается. По последним данным хотя бы одну дозу защиты от Covid-19 получили уже около 300 000 человек. Однако вакцинированных явно могло быть и больше, если бы не одно но.