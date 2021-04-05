Финскому хоккейному арбитру выбили шайбой семь зубов

Во втором периоде субботней встречи шайба срикошетила в лицо арбитра после сильнейшего щелчка по воротам «Юкурита» в исполнении форварда клуба ХПК Миро Руоконена. Рефери тут же упал на лед и долгое время не мог подняться, держась за челюсть, передает NEWSru.

В результате удара судья получил перелом верхней челюсти и повредил как минимум семь зубов, из них четыре полностью вылетели, а еще три были обломаны. Судья не смог продолжить матч и отправил в раздевалку.