В Кесклинне при поддержке города будет приведено в порядок 20 дворов

«В этом году в рамках проекта к нам поступили 42 ходатайства, из которых 27 соответствовали условиям и прошли в следующий круг. В итоге оценивающая ходатайства комиссия на основании критериев проекта "Дворы в порядок" одобрила заявки 20 квартирных товариществ. Эта превышает аналогичные цифры прошлого и позапрошлого года и позволит сделать многие дворы жилых домов красивыми и более безопасными», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

При оценке ходатайств исходили из следующих критериев: улучшение городского пространства и повышение его привлекательности, целостность решения, безопасность и сумма самофинансирования. Квартирные товарищества просили деньги на улучшение покрытия во дворах, обновление заборов, строительство мусорных домиков, велосипедных парковок и обновление освещения.

Таллинн помогает квартирным товариществам уже 15 лет подряд. Проект «Дворы в порядок» направлен на приведение в порядок дворов, а также повышение безопасности. Город возмещает до 70 процентов от стоимости работ на сумму до 16 000 евро. Всего один двор в течение нескольких лет может получить помощь на сумму до 40 000 евро.